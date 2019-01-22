لجنة المتابعة الرسمية لقضية الامام الصدر: ننتظر من السراج إنصاف إمام العرب

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ردَّت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه على ما نقلته وسائل الإعلام عن مسؤول عسكري ليبي تابع للمشير خليفة حفتر، بما يلي:

ليت ثوار ١٧ شباط التزموا بما وعدوا به وبما يمليه عليهم الضمير والمنطق والأصول.

أمّا إذا كان البعض ما زال يوالي القذاذفة، فإنّ كلّ كلامه لن يكون محل اعتبارٍ، لا سيما وأنَّ مذكرة التفاهم الموقَّعة بين البلدين تنصُّ على جريمةِ “خطف” بشكل واضح وفق تعبير الجانب الليبي الرسمي.

إننا جميعاً في لبنان وليبيا ننتظر من الرئيس فايز السراج الموقف الذي يضع الأمور في نصابها! وينصف “إمام العرب” كما وصفه وزير الخارجية اللبناني.

أما بالنسبة لعلم الثورة الليبية، فهو في قلوبنا وعلى رؤوسنا.