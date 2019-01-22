الرئيس عون مستقبلا جمعية "جونيور شامبر لبنان": لقوانين تعاقب المهملين كما المضرين بالبيئة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، وفد جمعية "جي سي اي" ليبانون (جونيور شامبر لبنان) برئاسة رئيسة الجمعية للعام 2019 الآنسة دانيال رفول، الذي اطلعه على تاريخ الجمعية وانجازاتها التي تحققت باسم لبنان على الصعيد الدولي، وعن مشاريعها الحالية وخططها المستقبلية .



في مستهل اللقاء، تحدثت رفول فشكرت رئيس الجمهورية على استضافة الوفد، لافتة الى ان الجمعية فريدة من نوعها لانها تجمع العديد من اللبنانيين الذين يعملون سويا للبنان افضل بغض النظر عن اديانهم ومذاهبهم. وقالت ان الجمعية تسعى الى القاء نظرة اجمالية على المشاكل اللبنانية وحلها بجانب الشراكات اللازمة ما يميزها عن غيرها من الجمعيات، لافتة الى تأثير مشاريعها الكبير على الصعيد الوطني والعالمي والى ما تحظى به اعمالها من سمعة جيدة.



واعلنت عن نية الجمعية ترشيح رئيسها في لبنان عن العام 2018 محمد حجازي الى مجلس ادارة الجمعية العالمي عن العام 2020. واذ اشارت الى انها ستمثل لبنان في قمة رؤساء افريقيا والشرق الاوسط في جمعية "جونيور شامبر انترناشيونال"، فانها اعربت عن الامل في استضافة القمة واحداث عالمية للجمعية على ارض لبنان في المستقبل.



ثم تحدث مؤسس الجمعية ونائب رئيسها العالمي سابقا رامي مجذوب فنوه بان الجمعية لا تتعاطى السياسة الا انها سياسية بامتياز لنجاحها على مدى 15 سنة في تخريج خيرة من الشباب اللبناني والشابات اللبنانيات بين الـ 18 و40 سنة العابرين للمذاهب والاحزاب والمناطق، ونجاح هؤلاء في تمثيل لبنان خير تمثيل، لافتا الى ان الجمعية تعتز برفول كونها اصغر الرؤساء في العالم.



كما كانت كلمة لنائبة الرئيس العالمي التنفيذي السابقة رانيا حداد شرحت فيها الانجازات الدولية التي حققتها الجمعية في لبنان برغم انها نالت العلم والخبر في العام 2006.

الرئيس عون

وقد رحب الرئيس عون بالوفد، مثنيا على الانجازات التي حققتها الجمعية في لبنان وخارجه، ومعالجتها البيئتين الانسانية والطبيعية كما اعطائها مثالا يحتذى به للمواطنين.



وتحدث رئيس الجمهورية عن الطائفية والفساد، فرأى ان علة العلل في مكافحتهما تكمن في مبادرة البعض للتصفيق لمن يسعى لذلك، لكن من دون ان يعمل هو تحقيقا للغاية المرجوة.



ولفت الرئيس عون الى ان انه سيساعد المنظمة في توسيع رقعة المساعي لحماية الطبيعة، وسيسعى الى اقرار قانون ينص على مسؤولية كل بلدية في المحافظة على نظافة الشاطئ ومراقبة رمي النفايات فيه كل ضمن حدودها، متمنيا ان يصدر القانون المذكور في الدورات المقبلة ومشددا على ضرورة ان تكون هناك قوانين تعاقب المهملين كما المضرين بالبيئة.



اشارة الى ان "جي سي اي" هي جمعية عالمية لا تتوخى الربح قائمة على اساس العضوية وتضم اكثر من 200000 الف مواطن ومواطنة تتراوح اعمارهم بين 18 و40 سنة يتفانون في احداث تغيير ايجابي ويحاول الاعضاء من خلال مشاريع في اكثر من 5000 مجتمع محلي في اكثر من 120 بلدا ان يجدوا حلولا للمشاكل المحلية بهدف احداث تأثير عالمي مستدام.