باسيل من دافوس: من مصلحتنا تحقيق الإستقرار في سوريا وبقاؤها دولة علمانية

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الحوار السياسي الذي أجري معه في "منتدى دافوس الإقتصادي العالمي"، ان "من مصلحة لبنان تحقيق الإستقرار في سوريا وبقاء الدولة العلمانية - اللادينية فيها".



أضاف: "خلال الحرب اللبنانية كانت اللبننة عنوانا للشرذمة، وأما اليوم فيجري الحديث عن لبننة البلقان والعراق وسوريا بمعنى تصدير النموذج اللبناني في العيش معا وفي إدارة التنوع".



وقال: "قد لا يكون نموذجنا هو الأنجح لكنه صمد في مواجهة نموذجي الارهاب والاحادية، داعش وإسرائيل. ونحن ندرك ان إدارة التنوع وتحقيق الديمقراطية التوافقية أمر صعب في بلدٍ يتألف من 18 طائفة وليس من السهل تحقيق الشراكة المتوازنة في الرئاسات والبرلمان والحكومة والإدارة ولكن عندما نبلغ التوافق يتحقق الإستقرار". وتابع: "من الطبيعي ان تسعى كل طائفة إلى الحفاظ على صلاحياتها".



وختم: "إن المسيحيين في لبنان يتمتعون بوجود سياسي وإجتماعي وإقتصادي قوي، ضمن مفهوم الشراكة والعيش المشترك مع المسلمين".