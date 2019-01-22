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مجلس قضاء طرابلس في التيار يرد على المرعبي

22
JANUARY
2019
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يستنكر مجلس قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر ما ورد في تصريح الوزير معين المرعبي من تهجم على الوزير جبران باسيل عن ان كل ما يصدر عن الوزير باسيل بملف النازحين هو قرار فردي ولا يمثل الدولة اللبنانية...
 
ويهم المجلس ان يلفت نظر الوزير مرعبي الى بعض الحقائق التي من المفترض ان تهمه كمسؤول وكمواطن لبناني:
 
١- حسب البنك الدولي انخفض الناتج المحلّي من 8% عام 2011 مع بدء النزوح السوري الى لبنان الى 1% عام 2017.
٢- كلّفت الأزمة السوريّة الاقتصاد اللّبنانيّ 18 مليار دولار من عام 2011 حتّى عام 2017.
٣- ارتفعت نسبة البطالة بين اللّبنانيين الى 30% وذلك نتيجة للمنافسة غير الشرعية من النازحين السوريين وخير دليل على ذلك ما يعاني منه ابناء منطقة الوزير المرعبي عكار.
٤- ارتفعت معدلات ارتكاب الجرائم الى ارقام قياسية بسبب النزوح وعبئه الاجتماعي الكبير.
٥- بنية لبنان التحتية غير قادرة على استيعاب اضافي سكاني يبلغ نصف سكانه تقريبا وهذا ما سبب ضغط كبيرا وخسائر اضافية في قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والطرقات والتلوث البيئي.
 
لذا يشدد المجلس على ان الهدف دائما يجب أن يكون تشجيع العودة للنازحين الى المناطق الامنة ضمن الاراضي السورية وليس العكس كما يعمل الوزير المرعبي حيث يدأب على ابقائهم في لبنان لمصالح ضيقة ومنافع خاصة، فعودة النازحين ستعيد الحيوية الى الاقتصاد الوطني الذي سيعود بالخير على كل ابناء الوطن بمن فيهم ابناء عكار والشمال...
 
من هنا يناشد المجلس الجميع عدم اخضاع المصلحة العليا للوطن وللمواطن لمصالح فئوية وخاصة ويتمنى بدل الانتقاد غير البناء ان يتمثل البعض بوزير الخارجية في الاجتهاد والمثابرة بكل الوسائل الديبلوماسية والقانونية لاعادةمن ظلموا في زمن الحرب بالنزوح عن بيوتهم وبلداتهم الى ديارهم آمنين ومكرمين وعدم ظلمهم مجددا في زمن السلم بابقائهم بعيدين عن وطنهم الام...
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