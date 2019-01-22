بعدما صدمه على أوتوستراد الذوق.. هذا ما فعله أحد المتسببين بمقتل صاحب PROVINCIAL

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ذكرت قناة الـ LBCI ان خليل سكر أحد المتسببين بوفاة صاحب مطاعم PROVINCIAL عصام نجيم سلّم نفسه الى القوى الامنية.



وبحسب الـ LBCI ، قدم وكيل سكر المحامي جورج الخوري تعازيه لعائلة الفقيد ، قائلا:" حادث مؤسف نتج عن تسرّب الزيت على اوتوستراد ذوق مصبح".



وكان عصام نجيم قد توفي فجر الاحد جراء تعرضه لحادث صدم على اوتوستراد الذوق اثناء ترجله من سيارته للاطلاع على الاضرار اثر حادث سير حصل معه.



وأشارت المعلومات إلى أنّ نجيم كان قد توقّف على جانب الأوتوستراد ونزل لتفقّد سيارته، إلا أنّ سيارة صدمته ما أدّى إلى وفاته.