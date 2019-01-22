نقابة المحررين تنعى الصحافي محمد جابر

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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

تلقت نقابة المحررين بألم نبأ وفاة الزميل الصحافي محمد جابر في مدينة ديربورن - ميتشيغن بالولايات المتحدة الأميركية، إثر وعكة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة.

عمل محمد جابر في الوكالة الوطنية للاعلام وفي صحيفة "اللواء" وواكب الرئيس الدكتور سليم الحص لسنوات ،وهاجر الى الولايات المتحدة حيث ظل أمينا لمهنته وأصدر مجلة "السبيل" التي كان يرأس تحريرها ،وتميز قلمه باللطافة والطرافة والرشاقة ،وكان هذا جزءا من شخصيته المحببة الدمثة الخلوقة التي تركت اثرا بالغا في نفوس زملائه وأصدقائه في لبنان والمهجر .

وسيوارى جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء في مدافن الجالية في ديربورن .

ان نقابة المحررين اذ تنعى الزميل محمد جابر تتقدم من عائلته الكريمة بخالص التعازي ،وتسأل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.