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مجلس قضاء طرابلس في التيار يستنكر تقصير وزير الأشغال ويشكر فخامة الرئيس لاهتمامه

22
JANUARY
2019
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بعد الكوارث التي وقعت على الطريق الدولي الذي يربط مدينة طرابلس بمدينة البترون، وتحديداً جنوب نفق شكا، من انهيارات لجدران الدعم وانهيارات صخرية وترابية، وحيث أن هذه الكوارث لم تكن بعيدة عن التوقعات نظراً لإهمال المعنيين لهذا الشريان الأساسي. وبما أن الطريق البحري يعاني منذ سنوات من تشققات في نفقه وانهيارات صخرية متكررة،
 
شكر مجلس قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سارع الى ارسال مستشاره للشؤون الهندسية أنطون سعيد للكشف على حائط الدعم المنهار قرب نفق شكا فيما كان من واجب وزارة الأشغال تدارك ذلك لمنع حدوثه.
 
وهنا يطالب مجلس قضاء طرابلس وزارة الأشغال وسائر المعنيين تحمل مسؤولياتهم فورا والمباشرة بدراسة جدية لدعم الجدران التي هي على شفير الانهيار والممتدة من أول نفق شكا وحتى قلعة المسيلحة.
 
أما في ما يتعلق بالطريق البحرية  والنفق القديم فهما أيضا متصدعان وثمة انزلاقات مميتة للحجارة والصخور وفي هذا الاطار، حمل المجلس وزارة الأشغال مسؤولية الأرواح وطالبها بالمباشرة الفورية بتنفيذ خطة شفافة واضحة تراعي المواصفات العالمية لمنع الأخطار الداهمة.
 
وختاما، حذر المجلس المعنيّين من إستغلال أوجاع المواطن لمكاسب سياسية وشخصية رخيصة، وليعرف كل ذي شأن مسؤوليته تجاه وطننا الحبيب، لأنه سيأتي يوم حسابكم مع شعب لبنان العظيم، وهذا اليوم ليس ببعيد.
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