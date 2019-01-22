محافظ جبل لبنان يزور جامعة الروح القدس - الكسليك

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قام محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومنسق عام البترون وجبيل في تيار المستقبل الأستاذ جورج بكاسيني مع وفد مرافق بزيارة مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك، بعد اكتشاف مجموعة قيّمة من الوثائق التاريخية في مستودعات سرايا بعبدا تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، وبهدف نفض الغبار عن هذا الإرث الوطني والمحافظة على وثائق تؤرخ مرحلة هامة وأساسية من تاريخنا الوطني.

هدفت الزيارة إلى اطلاع المحافظ على آلية العمل المعتمدة في معالجة الوثائق والمخطوطات والصور. كما تم البحث في مشاريع مستقبلية مشتركة.

هذا وقد جال الوفد على مختلف أقسام المكتبة العامة ومركز فينيكس، وبخاصة قسم الأرشيف والتصوير الرقمي وترميم المخطوطات.