الجوهري رداً على الصايغ: العبث بوحدة الطائفة أتى نتيجة نهجكم الإلغائي

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ردّ نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نسيب الجوهري على الكلام الصادر عن النائب فيصل الصايغ، فقال: "طالعتنا يا سعادة النائب بسلسلة تغريدات ملؤها الخيبات والتهديدات والتهجّم الشرس على المعنيين عن دعوة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب إلى القمّة العربية التنمويّة، معتبراً هذه الخطوة تدخلاً بطائفتنا ومحاولة للعبث بوحدتها".

أضاف: "فبالله عليك، عن أي وحدة تتكلّم ؟؟، هل عن وحدة المجلس المذهبي ذات اللون الواحد ؟؟، أم عن وحدة الحزب الواحد والقرار الواحد والتسلّط الواحد ؟؟، فهل تركتم من وحدة داخل هذه الطائفة الكريمة ليتم العبث فيها، أم نسفتم ما تبقى منها بسياستكم ونهجكم الإلغائي".

وختم الجوهري: "أنت يا صاحب السعادة، تعرف أكثر من غيرك الحيثيّة التمثيلية لسماحة الشيخ نصر الدين، وإن نسيت فاسأل المرجعيات الروحية للطائفة الشيخ الفاضل أبو سليمان حسيب الصايغ والشيخ الفاضل أبو يوسف أمين الصايغ، واسأل مشايخنا الكرام وأهلنا الأعزاء في شارون عموماً وفي عائلة الصايغ بشكل خاص، واسأل الأوفياء المخلصين الأحرار، بئس هذا الزمن الذي جعلك تطلق أيّة كلام وشعارات لإرضاء السلطان".