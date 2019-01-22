خطوة قطر بالتوظيف في السندات اللبنانية ليست يتيمة

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محمد وهبة -

ستنضم قطر إلى مجموعة المستثمرين في الدَّين العام بالعملات الأجنبية. فقد نقلت «وكالة الأنباء القطرية» عن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستشتري سندات خزينة لبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد مساعٍ بذلها وزير الخارجية جبران باسيل مع أمير قطر في قمة بيروت.

حالياً يتوزّع الدين العام بالعملات الأجنبية (سندات يوروبوندز) على المصارف التي تحمل نحو 17 مليار دولار من تلك السندات، والمستثمرين الأجانب من صناديق ومؤسسات مالية أجنبية تحمل نحو 5 مليارات دولار، ومصرف لبنان الذي يحمل 4.5 مليارات دولار، والأفراد 4.3 مليارات دولار، علماً بأن هذه الأرقام لا تتضمن الفوائد المترتبة على هذه السندات.

وبحسب المعطيات المتداولة في السوق، فإن خطوة قطر لن تكون يتيمة، إذ إن هناك وعوداً تلقّاها رئيس الحكومة سعد الحريري من دول خليجية بتوظيف أموال في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية أو بوضع ودائع بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان لتعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية. وهذه الوعود سابقة للقمة الاقتصادية التي عقدت أخيراً في لبنان.