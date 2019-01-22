أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 22-01-2019

A + A -

البناء

قالت مصادر دبلوماسية إنّ الإعلان الأوروبي عن مقاطعة مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن تحت عنوان حشد القوى لمواجهة إيران وقامت بدعوة حكومات الخليج و»إسرائيل» معاً ليكون صيغة متقدمة للتطبيع العربي ـ «الإسرائيلي» والتعاون الإستخباري بين الطرفين قد تلقى الصفعة الأهمّ بعد مقاطعة تركيا، وصار السؤال عن جدواه مشروعاً...؟

الجمهورية



يترّدد في أوساط حزب بارز أن أمينه العام سيوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مرجع كبير منتقداً فريقه السياسي وعرقلة إستحقاق حساس فيما هذا الحزب يمر بظروف دقيقة جداً.

اللواء



غمز

يحرص وزير سيادي على الاستماع أكثر من الإدلاء باقتراحات، في ما خصَّ تحريك الملف الحكومي.

همس

خلافاً لما هو سائد، تتحدث وقائع عن تأثيرات سلبية للعقوبات الأميركية، على أكثر من مستوى، بالنسبة للمستهدفين مباشرة بها.





المستقبل

يقال إن متابعين للاتصالات التي استؤنفت من أجل تشكيل الحكومة العتيدة يؤكدون أن ما بعد القمة العربية الاقتصادية والتنموية ليس كما قبلها.