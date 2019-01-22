عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 22-01-2019

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الأخبار

العدوان على سوريا: نحو قواعد جديدة للصراع

ألم يحن أوان تأليف الحكومة؟

قطر توظّف في الدين العام أيضاً

عفرين في قبضة الاحتلال: «تتريك» مع «حبّة مسك»!

وقائع انقلاب أميركي معلن في فنزويلا

البناء

تفاهم روسي أوروبي أوكراني على تدفق الغاز... وإيران ترفع إنتاجها بنسبة الثلث في ظل العقوبات

الغياب الأوروبي والتركي عن وارسو يفضح المشاركة العربية

الحريري يقبل بصيغة الـ32 وزيراً بوزير سني بدلاً من العلوي؟

الجمهورية

فشل محاولة لتمرير "حكومة مفخخة"

الجيش الأميركي في مرمى "داعش"

"ثلثان ضامنان" في "الطائف" لا ثلث واحد..

كلمة السّر التي أحبطت القمة: لبنان الإيراني لا تدعموه!

اللواء

الحراك الحكومي: إجهاض صيغة 32 وزيراً قبل أن تولد!

عون لأمير قطر: القمة نجحت بسبب حضوركم .. مشاركة الغريب توتِّر الأجواء بين بعبدا والمختارة

إسرائيل توسّع المواجهة مع إيران ردا على صاروخ الجولان

بعد منبج.. داعش يستهدف رتلا أميركيا في الحسكة

الديار

اعنف غارة اسرائيلية منذ ايار 2018 على مراكز ايرانية وسورية كما ذكر نتنياهو

الدفاعات الجوية السورية اسقطت 36 صاروخاً واستشهاد 4 جنود سوريين وجرح 4

اسرائيل تعلن بدء حربها على ايران وسوريا تدعو مجلس الامن للتدخل ضمن اعتداءات اسرائيل

المستقبل

قطر تشتري سندات لبنانية بقيمة 500 مليون دولار

عودة الحراك الحكومي

مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وإيران في سوريا

"داعش" يتبنى تفجيرًا انتحاريًا ضد رتل أميركي في الحسكة