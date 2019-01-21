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صحناوي عبر الاو تي في : نأمل ان نبقى على توافق مع الجميع والذهاب الى تشكيل حكومة قريباً

21
JANUARY
2019
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اعتبر النائب نقولا صحناوي عبر برنامج ضروري نحكي من الاو تي في ان القمة العربية برئاسة العماد عون نجحت فقد حضرها ممثلون عن كل الدول العربية باستثناءسوريا وليبيا وهذا بحد ذاته انتصار بالرغم من ان كثيرين حاولوا افشالها ورأى انه بنجاح القمة انتصر منطق الدولة على منطق الدويلات مشيرا الى انه على البعض ان يفهمان هذا المنطق ولى وما كان متاحاً قبل وصول العماد عون الى الرئاسة ليس كما بعده.

‎صحناوي لفت الى ان البلد لا يستطيع ان يبقى الى ما لا نهاية من دون حكومة والعماد عون يستطيع ساعة ما يشاء قلب الطاولة على الجميع ، شارحا ان السياسة التي ارادهاالرئيس ميشال عون هي المحافظة على المكونات الأساسية متضامنة والحفاظ على الاستقرار ولكن قال صحناوي عندما يدق باب خطر عدم تشكيل الحكومة يجب اننتحرك.

‎واكد صحناوي انه يجب اعطاء فرصة اخيرة لاستدراك خطورة الوضع وانقاذ البلد والاقتصاد لان افشال العهد هو فشل لكل الشعب اللبناني اما نجاح الاقتصاد فهو نجاحالعهد وكل الشعب اللبناني وان العماد عون لن يبقى مكتوف اليدين ازاء الوضع الراهن.

‎صحناوي امل ان نبقى على توافق مع الجميع والذهاب الى تشكيل حكومة سريعاً واضاف ان موقف الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله واضح بالنسبة الى تقاسمالحصص في الحكومة ولكن هناك فريق او تحالف يناسبه الوضع السابق وعندما تحين اللحظة سيكون هناك كلام اخر.

صحناوي اشار الى ان الوزير باسيل يقوم بالمبادرات لالا يخسر البلد اي دقيقة اخرى وقال ان هناك تفيعل الاقتراحات الخمس التي كانت قبل القمة.

‎‏وعن ملف الناحين وكيفية طرحه في القمة

ختم صحناوي ان الدعم من قبل المنظمات الدولية والعربية للنازحين يجب ان يكون لتحفيزهم على العودة والمبدأ الذي اقر في القمة الإقتصادية بمسعى من الوزير جبرانباسيل يُلزم المنظمات الدولية مساعدة النازحين حتى بعد عودتهم.

واكد صحناوي مجددا على موقف لبنان الذي يدعو الى عودة آمنة بدلا من العودة الطوعية للنازحين.

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