بالصور - نتائج مباراة دورة الرئيس العماد عون لملء المراكز الشاغرة في دوائر كتابة العدل

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اجتمعت اللجنة القضائية الفاحصة لمباراة الكتاب العدل عند الساعة السابعة صباحا من اليوم في قاعة مقفلة في وزارة العدل بحضور أعضائها القضاة الواحد والعشرين، واستخرجت المسابقات من الخزنة المعتمدة، والبالغ عددها نحو خمسة الآف مسابقة، وبعد فضها وفرزها والتدقيق في العلامات، وبنتيجة المداولات لمدة إثنتي عشرة ساعة متواصلة،أصدرت النتيجة النهائية وفقا للترتيب المعتمد تبعا لمعدل العلامات المطلوب للنجاح.

وقد رفعت اللجنة المحضر الى وزير العدل سليم جريصاتي وتم فورا نشر نتائج المرشحين كافة (بمن فيهم الـ 56 الفائزين الأول) على الموقع الالكتروني لوزارة العدل وعلى مدخل الوزارة.