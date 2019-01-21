نجاح قمة بيروت يربك المعرقلين وقطر تشتري سندات بنصف مليار دولار

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ما كاد امير قطر الذي كسر المقاطعة العربية لقمة بيروت يغادر العاصمة بعدما كان عقد محادثات مع وزير الخارجية جبران باسيل حتى اتى الخبر السار صبيحة اليوم التالي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي اعلن الاثنين لوكالة الانباء القطرية ان بلاده ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية بـ 500 مليون دولار تدعيما للاقتصاد اللبناني.



خطوة امير قطر التي اتت بحسب المعلومات بعد مساع بذلها باسيل الذي طرح الفكرة على أمير قطر خلال قمة بيروت فابدى الاخير ايجابية كبيرة قبل أن يبلغه نظيره القطري أنهم سيعلنون عنها أمس أو اليوم...وبالفعل هذا ما حصل:



عن خطوة قطر التي كسرت الحصار على قمة بيروت التي قاطعها رئيس مجلس النواب نسأل نائب التنمية والتحرير:



من جهته، يؤكد المستقبل ان مجرد انعقاد القمة نجاح للبنان والعرب، ولكن لم لم تبادر السعودية لتقديم مبادرة داعمة للبنان اسوة بقطر نسأل سامي فتفت:



على اي حال الاكيد ان خطوة قطر تقدر عليها وتفيد المعلومات في هذا الاطار بان الوزير باسيل سيتابع جهوده مع دول اخرى بمراحل لاحقة.



وبالانتظار ، فالجميع ينتظر ولادة الحكومة العتيدة ليبادر باتجاه لبنان فهل باتت تلك الولادة قريبة او ان التعطيل اقرب بكثير؟