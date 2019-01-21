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"الديمقراطي اللبناني": يؤسفنا أن نشهد على شيخ عقل فاقد لاستقلاليته

21
JANUARY
2019
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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان لها، عن "عدم استغرابها للهجمة المبرمجة من قبل الحزب الاشتراكي بعد دعوة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب لحضور القمّة العربية التنموية من قبل القصر الجمهوري والقيّمين على القمّة".

 

وأشارت إلى أنّ "هذه العقليّة لم ولن تعرف يوماً إلا منطق الإلغاء والإحتكار والهيمنة والأحادية نهجاً لها، حتى في قلب الحزب ذاته، إذ باتوا يتخبطون بين بعضهم البعض ويتنافسون على إرضاء ولي نعمتهم بالمزايدة على بعضهم في إطلاق العبارات المشينة والتحقير والتهديد واستهداف كل من يحاول أو يساهم في التخلّص من منطقهم الإلغائي".

 

واعتبرت المديريّة أنّ "دعوة سماحة شيخ العقل الغريب هي أمر طبيعي وبديهي، ويؤكد سياسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون القائمة على حماية وصون التنوّع والديمقراطية وكسر سياسة الإلغاء والأحادية، هذا الأمر الذي قد يتطلب وقتاً طويلاً لاستيعابه لدى بعض الإلغائيين".

 

وختم البيان معتبراً أن "الشيخ نعيم حسن، هو شيخ عقل المجلس المذهبي فقط، هذا المجلس المنتخب بما لا يتعدى الـ 200 صوتاً اشتركياً، ويؤسفنا أن تشهد الطائفة في تاريخها على شيخ عقلٍ فاقد لاستقلاليته، فإن قالوا له قُلْ..قَالَ".

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