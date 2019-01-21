رئيس الجمهورية منحها وسام الاستحقاق تقديراً لعطاءاتها.. الرئيس عون: مي منسى وجه ادبي وفكري واعلامي مشرق ورائدة في الدفاع عن حقوق المرأة ودورها

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اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ألمه لغياب الاديبة والاعلامية المرحومة مي منسى، معتبراً انه بغيابها، خسر لبنان وجهاً مشرقاً من وجوهه الفكرية والادبية والاعلامية وهي التي تميّزت بالكلمة الهادفة والرأي الناقد السديد، وبأسلوب وضعها في مصاف كبار ادبائنا ومفكرينا واعلاميينا، الحاضرين منهم والذين غابوا.



واشار الرئيس عون الى ان الراحلة مي منسى كانت من السيدات الرائدات اللواتي دافعن عن حقوق المرأة ودورها في المجتمع اللبناني والعربي.



وتقديراً لعطاءات الراحلة، قرر الرئيس عون منحها وسام الاستحقاق اللبناني، وكلّف وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري تمثيله في مأتم تشييعها غداً الثلاثاء في كنيسة مار مارون- الجميزة.