مخزومي التقى وزير خارجية جزر القمر وعرض معه الأوضاع الإقليمية والدولية

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وزير خارجية جزر القمر محمد سويف الأمين. وعرض معه الأوضاع الإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، شدد مخزومي على أهمية تمتين العلاقات العربية - العربية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتنموي. وأمل أن يصار إلى تطبيق توصيات البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمّل أعباء إضافية. وشكر للعرب اهتمامهم بهذه القضية الإنسانية بقدر أهميتها التنموية الاقتصادية.

وثمّن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، معتبراً أن من شأن هذه المبادرة تعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المنطقة.

وكان مخزومي قد شارك أيضاً في افتتاح سفارة سلطنة عمان في بيروت.