ألفا تفتتح متجريها الجديدين في سوليدير وجبيل

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إفتتحت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، متجريها الجديدين في سوليدير وجبيل ضمن خطة توسعة متاجرها في كل لبنان، ليصبح العدد الإجمالي 15 متجرا، وأكّد رئيس مجلس إدارة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك أنّ الخطة مستمرة حتى افتتاح 20 متجرا في كل لبنان. وحضر الإفتتاح معالي وزير الإتصالات جمال الجراح ومسؤولون في الوزارة والهيئة الإدارية في ألفا.

الحايك

وقال الحايك: "يأتي افتتاح المتجرين ضمن خطة التوسعة التي بدأناها منذ عام ونصف. دشَنا حتى اليوم سبعة فروع جديدة لمتاجر ألفا، ليصبح العدد الإجمالي 15 متجرا في كل لبنان". وتحدث عن متجر ألفا في بيروت فقال:"هو المتجر الثاني في بيروت الإدارية والرابع في بيروت الكبرى، وهو ذو طابع إستثنائي بالنسبة لنا، فمعه بتنا أقرب إلى نبض بيروت". أضاف: "تركت الظروف آثارها في هذه المنطقة، ونتنمنى من خلال هذا الإفتتاح أن يعود وسط بيروت ليكون عصب وشريان المدينة النابض اقتصاديا وسياحيا وثقافيا". أضاف:"من خلال هذا المتجر، نطلق concept جديد هو الــmobile concept الذي يواكب فيه الموظف الزائر من لحظة دخوله المتجر وفي جولته ليقف مباشرة عند حاجاته، بحيث يشعر مشترك ألفا أنه يدخل إلى مكان مألوف ويحصل على الخدمات والنصائح مباشرة من فريق عمل المتجر لتكون تجربته إستثنائية". وعن متجر حبيل، قال: "قضاء جبيل عزيز جدا. فمن مدينة جبيل، صدّر الفينيقيون الحرف إلى العالم وجبيل هي أقدم مدينة فينيقية و من أقدم المدن المسكونة عبر التاريخ". أضاف :وجودنا في قضاء جبيل من ساحله إلى جبله أساسي لنكون أقرب وعلى علاقة مباشرة مع مشتركينا الــمئة ألف فيه، لنؤمن لهم إحتياجاتهم اليومية ونسهّل لهم الحصول على الخدمة وإمكانية تسديد الفواتير دون أي كلفة إضافية في حال كانوا يسدّدونها عبر طرف ثالث". ولفت إلى أنّ هذا المتجر هو الثاني الذي نطلق فيه الــmobile concept الذي يحاكي الحداثة في خدمة الزبائن من كل النواحي"، مشيرا إلى أن خطة التوسعة هذه تترافق مع توسعة الشبكة إذ لدينا 60 محطة تغطي القضاء، وسنضيف إليها 20 محطة أخرى، ضمن خطة الــ500 محطة لنكون قد وفّرنا التغطية الشاملة في كل المناطق". وأكد الحايك "أن ألفا مستمرة في خطة توسعة متاجر ألفا في كل لبنان، وسيكون لدينا 20 متجرا تغطي خدماتها كل لبنان خلال شهرين كحد أقصى. فمتجرا النبطية وبعلبك جاهزان للإفتتاح والعمل جار على قدم وساق للإنتهاء من تجهيز المتاجر الأخرى.

وشكر الحايك الوزير الجراح على دعمه المستمر لكل مبادراتنا وافكارنا، مؤكّدا أننا سنبقى على هذا النهج السباق لنقدّم كل ما هو جديد الى مشتركي ألفا.

الجراح

وقال الجراح في إفتتاح متجر سوليدير: "هذا الفرع بالذات هام جدا إذ نحن مصرون على أن يكون الوسط التجاري بكامل عافيته ونشاطه، لأن استمرار النشاط الإقتصادي في وسط بيروت هو مؤشر لكل البلد بأن هناك قرارا صارما من اللبنانيين بأن وطنهم سيزدهر ويكبر وأن لا عودة إلى الوراء". أضاف: "رغم كل الظروف، يتميز اللبناني بإرادته ورغبته المستمرة بالتطوير، وألفا تعمل ضمن هذا النمط والتفكير بأنه مهما كان الوضع صعبا، سنخلق واقعا أفضل، كي نستمر، فهذا لبنان وهذه إرادة اللبنانيين". وفي افتتاح متجر جبيل، قال: "تستحق هذه المدينة العريقة أن تكون ألفا موجودة فيها ". أضاف: "بات للمئة ألف مشترك في ألفا في هذا القضاء مركز قريب منهم يقدم لهم الخدمات، بكل رحابة صدر ومسؤولية وحسب الاصول، مما يتيح للمواطن بأن يوسع أفاق معرفته بكل ما تقدّمه ألفا من خدمات". ولفت إلى أنّ الهدف من سياسة التوسع هذه هي "أن نكون على علاقة مباشرة مع المواطن دون وسيط وبالتالي يتأكد المواطن أنّه يحصل على الخدمة الفعلية". وأكّد الجراح "استمرار هذه الخطة لنكون اقرب إلى اللبناني أينما كان، وهي تترافق مع توسعة كبيرة جدا على الشبكة كي ننتهي من أي مشاكل قد تكون موجودة وندخل عملية تحديث الشبكة لنواكب التطورات التكنولوجية على صعيد العالم". وقال: "خدمة الــ4G باتت واقعا نعيشه اليوم، والــ5G على الأبواب، وفي وقت قصير جدا نكون قد أصبحنا على أتم الإستعداد لإطلاقها، وفي الوقت نفسه تكون التكنولوجيا قد أصبحت متاحة تجاريا"، مؤكدا أنّ "قطاع الإتصالات هو المساهم الثاني الأكبر في الإقتصاد اللبناني، ومن هنا اي استثمار في هذا القطاع له فائدته المباشرة على الإقتصاد". وتوجه الجراح الى الحايك بالقول: كلي ثقة بكم، وألفا سباقة دائما في إعطاء البلد وإقتصاده الأفضل في قطاع الإتصالات، وأثني على كل الجهود التي يقوم بها وعلى النشاط الكبير الذي تتميز به الشركة وفريق عملها، والجدية والمسؤولية في العمل واحترام المهل والرؤى الجديدة إن من خلال افتتاح فروع جديدة لمتاجر ألفا أو من خلال الخدمات الإضافية التي تقدّم إلى المواطنين كما ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد على صعيد تكنولوجيا الإتصالات في العالم.