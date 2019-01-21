الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أثنت على قرارات القمة الاقتصادية باعتماد برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية

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أثنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان اليوم، على "القرارات الإنمائية التي اتخذتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى النهوض بالمجتمعات العربية، والتي أشارت إلى اعتماد برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية وتبنت منهاجا يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهن، كما أعلنت التزامها بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذا البرنامج".



ورأت الهيئة "أن للمرأة دورا كبيرا وأساسيا في تحقيق هذه الأهداف"، معربة عن "استعدادها الكامل للمساهمة في الجهود الآيلة إلى تحقيق هذه التطلعات".