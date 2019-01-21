باسيل: لدى لبنان معلومات جديدة عن تحريض النازحين والخارجية أعدّت كتاباً للتنبيه

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فاطمة سلامة -

نحج لبنان في إقرار اقتراح يتضمّن وجهة نظره في ملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، أعلن عنه وزير الخارجية جبران باسيل في ختام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ودعا خلاله المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة.

ورداً على سؤال لـ"موقع العهد الإخباري" عما إذا كان هناك ضمانة للبنان بموجب الاقتراح بأن لا تتكرر المحاولات التحريضية التي شهدناها من قبل بعض الدول لثني النازحين عن العودة الى بلادهم، قال باسيل "لا شيء يضمن للبنان ذلك"، كاشفاً أن هناك معلومات جديدة وصلت للخارجية اللبنانية تبين نفس المحاولات التحرضية من خلال سؤال النازحين الراغبين بالعودة عما إذا كانوا مقتنعين بموقفهم ولديهم الرغبة بذلك ومتأكدين منها ما يثير القلق لديهم".

وأوضح باسيل أنه أعدّ كتاباً الى مجموعة من الدول والى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام الامم المتحدة للتنبيه من هذه المحاولات المتجددة، لافتاً الى ان الخارجية اللبنانية ستتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الامر لذلك قلنا أننا لا نكتفي بأن تبقى الجهات الدولية متفرجة، مضيفاً "باستطاعهم أن لا يكونوا مشجعين، -والبيان اليوم تحدّث عن تشجيع العودة- وباستطاعتهم أن يكونوا متفرجين ولكن لا يعقل أن يكونوا مشجعين لعدم العودة وهذا جزء من مخاوفنا الحقيقية".

وتابع باسيل "صحيح أننا نختلف مع كثر في موضوع "الطوعية" لكننا لم نقصد بها مطلقاً الزام العودة الطوعية الجماعية، كنا نقصد فقط أنه في كل مرة عندما تتوفر ظروف العودة الافرادية والجماعية ضمن الأمان والكرامة الانسانية وظروف العيش اللائق لا يعد لأي كان أي سبب كي لا يعود وعندما يختار البقاء لأسباب تعود اليه فبالتالي تنتفي عنه صفة وأسباب اللجوء أو النزوح الموجودة لديه ولهذا السبب التقينا على تعابير اخرى لحل هذه الاشكالية لكننا اتفقنا على العودة وضرورتها وتحفيزها.