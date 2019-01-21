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الخطيب: قرارات القمة واعلان بيروت حول النازحين عوّضا غياب قادة عرب

21
JANUARY
2019
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أطلق وزير البيئة طارق الخطيب اليوم سلسلة تغريدات حول نتائج القمة العربية الاقتصادية قائلاً " رغم محاولات البعض التقليل من اهمية القمة الاقتصادية ، فإن التقييم الاوّلي للنتائج يظهر أن مضمون المقررات الختامية وما صدر في إعلان بيروت حول عودة النازحين السوريين جاء ليعوّض في الشكل غياباً لبعض القادة العرب.ثم إن إعلان قطر على لسان وزير خارجيتها اليوم عزمها على شراء سندات للحكومة اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار يؤمل أن يكون بداية الغيث في دعم الاقتصاد اللبناني ".
 
واضاف " لا بدّ من التنويه بحجم التنظيم لاعمال القمة وبالادارة الناجحة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبكلمته الجامعة التي وضعت النقاط على الحروف وتضمنت رسائل سياسية لوقف التبعثر في العالم العربي ولمعالجة النتائج الاقتصادية للحروب المدمّرة واعادة الاعمار من خلال اقتراحه البنّاء بتأسيس مصرف عربي ".
 
وتابع " أما وزير الخارجية جبران باسيل فكان له جهد حثيث وكبير في التوصل الى صيغة عربية مشتركة تدعو المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياته في الحدّ من مأساة النزوح السوري ومضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين وتقديم المساعدات لهم في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة وبالتالي تخفيف أعباء هذا النزوح عن لبنان وعن الدول المستضيفة".
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