الاستماع الى افادة ارسلان

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يستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الى إفادة النائب طلال إرسلان، قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في قضية مقتل الشاب علاء أبي فرج في الشويفات.



وكانت النيابة العامة أحالت الملف الى قاضي التحقيق، معتبرة فعل المتهم الفار من وجه العدالة أمين السوقي ورفاقه منطبقا على المادة 547 عقوبات وكذلك جنحة المادة 317 المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية.



يشار الى أن أبي فرج قتل في أيار الماضي خلال اشتباك بين مناصري الحزب "التقدمي الإشتراكي" الذي ينتمي إليه وآخرين من الحزب "الديموقراطي اللبناني وذلك على خلفية الإنتخابات النيابية.