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أبو زيد ينوّه بتضمين البيان الختامي للقمة بنداً حول عودة النازحين السوريين

21
JANUARY
2019
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غرّد ممثل وزارة الخارجية في لجنة المبادرة الروسية لاعادة النازحين النائب السابق أمل ابو زيد قائلاً " بعد اعتراضات ثم تحفظات ، نجح لبنان ووزير الخارجية جبران باسيل في تضمين البيان الختامي بنداً حول عودة النازحين السوريين الى بلادهم وهذه هي القضية التي تشكّل المعضلة الاساسية في لبنان نظراً لعدم قدرة هذا البلد الصغير على تحمّل الاعباء الكبيرة للنازحين ونظرًا لخطورة هذه القنبلة الاجتماعية على مستقبل البلد ووضعه الديموغرافي وتركيبته الاجتماعية".
 
واضاف " بصفتي ممثلاً لوزارة الخارجية في لجنة المتابعة للمبادرة الروسية لاعادة النازحين ، أرى ان الوزير باسيل نجح في حثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء وتعزيز الظروف المؤاتية لعودتهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويحترم سيادة الدول المضيفة ويساعدها على الصمود في وجه التحديات ".
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