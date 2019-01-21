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أرسلان للرئيس عون: ستبقى حامي الجمهورية من العابثين بأمن الوطن وبالمرصاد للفاسدين

21
JANUARY
2019
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أتوجّه الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون بأسمى آيات التقدير والعرفان والاحترام لدعوته سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب لحضور القمة العربية التنمويّة المنعقدة في بيروت".
 
وأضاف: "وذلك إن دلّ على شيء يدل على احترام فخامته للتنوع والديمقراطية في خصوصية الطوائف والمذاهب وعدم الخضوع لسياسة الإلغاء والهيمنة والتسلط ... وهذا ليس بمستغرب عن العماد ميشال عون وأخلاقياته العالية".
 
وختم أرسلان: "نقول لفخامتكم لن نتغير ولن نتبدّل وستبقى حامي الجمهورية من العابثين بأمن وسلامة ورقي الوطن.. هؤلاء الذين نهبوا وسرقوا خيرات لبنان وشعبه وسنبقى وإياكم بالمرصاد لكل فاسد ومفسد".
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