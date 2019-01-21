غارات إسرائيلية على سوريا من فوق الأراضي اللبنانيّة.. والدفاعات الجوّية السوريّة تتصدّى

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لفت مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا" الى أنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت فجر الإثنين "لأهداف معادية"، وذلك بعد ساعاتٍ على غارات كانت إسرائيل قد شنّتها يوم الأحد على المنطقة الجنوبيّة.

واوضح المصدر العسكري السوري أنّه "في تمام الساعة 1,10 من فجر اليوم الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضاً وجواً، وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة" مشيراً الى أن "منظومات دفاعنا الجوي تعاملت مع الموقف على الفور، واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأشارت "سانا" إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي تمّ من فوق الأراضي اللبنانيّة ومن فوق إصبع الجليل ومن فوق بحيرة طبريا، واستخدم مختلف أنواع الأسلحة لديه، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية".

وأفادت "سانا" بأنّ الدّفاعات الجوّية السوريّة "أسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدوّ الإسرائيلي باتّجاه الأراضي السوريّة".