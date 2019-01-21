أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 21-01-2019

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الأخبار



عودة «العشرين»

استأنفت «مجموعة العشرين» التي يترأسها الرئيس السابق فؤاد السنيورة اجتماعاتها غير العلنية منذ نحو شهر. وأكد أعضاء فيها استمرار وجود تباينات كثيرة بينها وبين الرئيس سعد الحريري في ما خص «التوازنات الداخلية»، لكنها لا تزال تدعمه وتقف وراءه في ما يتعلق بصلاحياته كرئيس للحكومة ضد كل من يحاول استهدافه. وتضم المجموعة شخصيات قريبة من الحالة «الحريرية»، لكن المعترضة على أداء الرئيس المكلف تأليف الحكومة.



إحياء «إعلان بعبدا»... وهو رميم

دأت شخصيات سياسية إجراء اتصالات لتأليف «مجموعة الرؤساء» التي ستضم رؤساء جمهورية سابقين (ميشال سليمان وأمين الجميل)، ورؤساء حكومات سابقين (فؤاد السنيورة، تمام سلام، نجيب ميقاتي)، على أن تكون كتلة سياسية تطلق «مواقف لتأكيد الالتزام بإعلان بعبدا ونصوص الدستور والطائف»، كما تقول مصادر مطلعة على المشاورات بين هذا الخماسي.



تميم إلى «المستقبل»؟

سيصدر الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري قراراً بتعيين أعضاء جدد في مكتب الأمانة العامة في التيار. ويأتي هذا الإجراء في سياق التغييرات التي وعد الرئيس سعد الحريري بها بعد هزيمته في الانتخابات النيابية الأخيرة. وبحسب المعلومات، فإن التغيير سيطال جميع المسؤولين القدامى، فيما لم يعرف من الأسماء الجديدة سوى رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم المقرّب من الرئيس السابق فؤاد السنيورة.

البناء



كواليس

قالت مصادر أمنية إنّ استهداف دمشق بتفجير إرهابي وغارات «إسرائيلية» بالتازمن مع انعقاد القمة العربية في بيروت وما يدور حولها من مباحثات تتصل بالإعتراف بانتصار سورية تحت شعار عودة العلاقات معها وعودة مقعدها في الجامعة العربية هي رسائل للقمة تدفع باتجاه دعوة الحكومات العربية للتريث تحت شعار أنّ المواجهة لم تنته بعد وسورية لم تخرج من الاستهداف...

الجمهورية

جرت إتصالات على مستويات عالية لتطويق ذيول إشكال كاد أن يؤدي الى مواجهات في إحدى المناطق الشمالية.



يتردد ان وزيرا سابقا هو صاحب النظرية التي أطلقها وزير سيادي وكادت تتسبب بأزمة مالية.

اللواء



غمز

توقعت مصادر مطلعة إحداث تغيير محدود لعدد من الوزراء في حال تم اعتماد خيار إعادة تعويم الحكومة المستقيلة بمراسيم تأليف جديدة!

همس

تردّد أن ثمة عوامل خارجية وإقليمية وراء قرار أمير قطر بالحضور الخاطف لقمة بيروت الاقتصادية والمغادرة السريعة للعاصمة اللبنانية!

لغز

تعتبر شخصية اقتصادية أن الدولة بحاجة لدعم سنوي يبلغ ٧ مليارات دولار لتتمكن من الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم وصول الخزينة إلى شفير الإفلاس!

المستقبل



يقال إن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل يعتزم اتخاذ قرار يوقف بموجبه صرف الأموال وفق القاعدة "الاثني عشرية" ابتداءً من نهاية كانون الثاني الجاري.