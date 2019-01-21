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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 21-01-2019

21
JANUARY
2019
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الأخبار
التظاهرات تتصاعد... وتتوسع
الحكومة: تصعيد ينتظر الحريري
‫القمة العربية: «أول الكلام» حول النازحين
تحفيز العودة مادياً اختراق لبناني الأخبار
عدوان إسرائيلي واسع على سوريا

البناء
تفجير انتحاري وغارة «إسرائيلية» يستهدفان دمشق... والحكام العرب يقاطعون بيروت بانتظار وارسو
سورية الحاضر الأول في القمة... ولبنان يحضر فلسطينياً... والباقي حبر على ورق
تعادل محلي في المعركة العربية يدفع البحث الحكومي نحو التنازلات المتبادلة؟

الجمهورية
قمّة الوعود والتضامن المفقود
حكومة قبل وارسو؟
إحصاء خسائر القمة يبدأ اليوم

اللواء
القمّة الرابعة: قرارات طموحة.. واستياء خليجي من تصريحات باسيل
عون يأسف لغياب القادة ويقترح مصرفاً للإعمار.. والحريري يبحث مع السنيورة وسلام مأزق التأليف
إنفجار عبوة في دمشق.. وغارات إسرائيلية على مطار جنوب العاصمة
صفقات غامضة لبيع عقارات المقدسيين للمستوطنين

الديار
أميركا دفعت أمير قطر للحضور الى بيروت وخلوة بين عون وتميم بقيت سرية لكنها خطيرة
الرئيس عون دعا الى تأسيس مصرف عربي للتنمية وعودة آمنة للنازحين السوريين
القمة الاقتصادية رغم ضعف التمثيل ناجحة لكن الدول العربية طالبت بإنهاء أزمة تأليف الحكومة

المستقبل
عون لتاأكيد دور لبنان العربي.. والتصدي لخطر "التعثّر الداخلي"
"بيروت العربية": قمة التحديات المشتركة والاقتصاد المتكامل
معركة تهويد القدس المحتلة على أشدّها

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