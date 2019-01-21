living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القمة العربية - بعد التعنّت السعودي...اختراق سياسي - قانوني لبناني لقضية النازحين السوريين في البيان النهائي

21
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



كتبت صحيفة الأخبار:

«لو لم يصدر عن القمة إلا الفقرة المتعلقة بدعم النازحين مادياً في بلدهم، لكان ذلك كافياً للقول إن لبنان حقّق مبتغاه من القمة العربية التنموية» التي أنهت أعمالها أمس، بحسب مصادر دبلوماسية لبنانية، إذ «نجح لبنان في تثبيت مفهوم سياسي جديد في ملف النازحين، جوهره تشجيع عودتهم عبر مساعدتهم في بلدانهم بدل الاكتفاء بالمساعدات الدولية في البلدان التي نزحوا إليها. وهذه المرة الأولى التي نتمكّن فيها من تحقيق ذلك».

ووصفت المصادر الأمر بأنه «أول لغة سياسية، وحتى قانونية، مشتركة بين الدول العربية في موضوع تحفيز النازحين على العودة بدعمهم مالياً، وهي سابقة سيبني عليها لبنان في القمّة العربية ـــ الأوروبية التي ستُعقد نهاية الشهر المقبل في مصر، وفي غيرها من الاجتماعات الدولية المتعلقة بالنازحين».

المصادر أوضحت أن الجهود المكثفة التي أجراها لبنان أسهمت في تليين المواقف العربية التي أبدت تصلّباً غير مفهوم في اجتماعات الجمعة الماضي، إذ إن المندوب السعودي اعترض على التطرق إلى موضوع النازحين في القمة والاشارة اليه في البيان الختامي، وأصرّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على وصف أي عودة للنازحين بـ«الطوعية»، ودعمه في ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أشار إلى «أننا لا يمكن أن نعتمد صيغة لعودة النازحين غير مقبولة دولياً»، فيما اقترح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط «ترك الأمر لقمة تونس».

لكن موقف لبنان، الذي عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل، كان «حاسماً بعدم إمكان أن تعقد قمة عربية في بيروت ولا تتطرق إلى ملف النازحين الذي يثقل على لبنان». كما شدّد على رفض إعطاء صفة «الطوعية» للعودة، «وهذا أمر يستحيل أن نقبل به».

وقد أدّت المفاوضات إلى اعتماد الموقف اللبناني في «إعلان بيروت»، بمناشدة «الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة»، متحاشياً ذكر كلمة «الطوعية» التي يرفضها لبنان.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout