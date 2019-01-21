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اللجنة الادارية لنادي الحكمة توضح الإشكال الذي حصل في ختام مباراة الحكمة الشانفيل

21
JANUARY
2019
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عقدت اللجنة الادارية لنادي الحكمه بيروت إجتماعاً طارئاً بحضور جميع اعضائها وذلك للتداول في الأحداث التي حصلت في ملعب غزير عقب إنتهاء المباراة بين الحكمه والشانفيل.

وبعد الإستماع إلى بعض من أعضاء اللجنة الذين كانوا حاضرين في الملعب والوقوف على حقيقة ما جرى واستدعاء البعض من مشجعي النادي المنوط بهم ضبط الجمهور والعمل على منع أي تجاوز أو مخالفة للقوانين المرعية الاجراء وسياسة النادي، اعتبرت اللجنة الإدارية ان الذي حصل في الملعب من أعمال شغب بعيد كل البعد عن أخلقيات نادي الحكمه بيروت وجمهوره الذي كان ويبقى العلامة الفارقة في لعبة كرة السلة من حيث أخلاقياته ونوعيته والتفاني في حبه للنادي واللعبة.

وشددت اللجنة في بيانها على "ان اللجنة والنادي وجمهوره براء من الأشخاص الذين تسببوا بهذا الاشكال"، لافتة الى انه "تبين لها بإن هؤلاء قد عمدوا إلى إفتعال هذا الاشكال لإحراج اللجنة الإدارية الجديدة في اليوم التالي لإنتخاباها والتي وضعت من ضمن أوليتها تنقيت جمهور النادي من رواسب الموتورين والمستزلمين".

وجاء في البيان: "وبالرغم من التصاريح المتتالية لمسؤولي النادي قبل الإنتخابات وبعدها بأن الحكمة هي حالة وطنية بعيدة عن زواريب السياسة والطائفية الضيقة، بالرغم من ذلك عمد بعضهم على تلاوة شعائر دينية ورفع أعلام لأحزاب وشتم احزاب اخرى التي نكن لها كل إحترام واطلاق للشتائم بحق الإتحاد الامر المرفوص من قبلنا بالشكل والمضمون".

وطلب نادي الحكمه اعتبار ما ورد على شاشة الـLBC بمثابة أخبار للسلطات الأمنبية والقضائية لاجراء ما يرونه مناسباً من اجل تحديد المسؤولين عن هذا الاشكال والمشتركين فيه والمحرضين عليه واحتفاظ النادي بحق مقاضاة هؤلاء أمام المراجع الرسمية والقانونية صاحبي الاختصاص.

وأسفت اللجنة لتعرض افراد لجنة الملاعب في الاتحاد اللبناني لكرة السلة للشتائم والاعتداء الجسدي من قبل هؤلاء الموتورين، معلنة تضامنها مع هؤلاء والوقوف جنباً الى جنب معهم لملاحقة من اقدم وحرض على تلك الاحداث.

الى ذلك، قررت اللجنة ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات هذا الاشكال

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