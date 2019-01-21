صحناوي : لبنان، ضمير العرب

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غرد النائب الصحناوي على تويتر قائلاً :

لبنان، ضمير العرب.

لبنان الذي عاش التداعيات المباشرة لازمة النزوح السوري استطاع تسليط الضوء في المحافل الإقليمية والدولية فارضاً للمرة الأولى اجماع عربي على العودة الآمنة للنازخين السوريين، رافضاً اي شكل من أشكال التوطين وقد عبر عن ذلك بشكل علني ومباشر وزير الخارجية جبران باسيل في كلمته التي حصدت اجماعا عربيا في القمة العربية التنموية ولعل أبرز ما نجح لبنان في تثبيته هو إدخال مفهوم سياسي جديد بملف النازحين السوريين حيث ان جوهر هذا المفهوم هو تشجيع عودة النازحين من خلال التمويل أي أن الأموال التي تدفعها الأمم المتحدة للنازحين في البلدان التي نزحوا إليها تستمر بدفعها لهم بعد عودتهم إلى بلدانهم أي سوريا