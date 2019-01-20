اعتدوا عليه بالضرب ورموه على الاوتوستراد!

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عثر على السوري عبد القادر أحمد جوفدار (مواليد 1983) ملقى على الأرض على اوتوستراد صيدا - صور في محلة عدلون، وتبين انه كان فاقدا الوعي ومصاباً بجرح في رأسه وكسر في كتفه الأيمن، حيث تم نقله من قبل الصليب الأحمر اللبناني الى "مستشفى علاء الدين" في الصرفند للمعالجة.

وحضرت الى المكان والمستشفى دورية من فصيلة درك عدلون في "قوى الأمن الداخلي" وباشرت التحقيقات في الحادثة، حيث تبين ان مجهولين اقدموا على الإعتداء على جوفدار بالضرب وتركوه ارضا وفروا الى جهة مجهولة بواسطة سيارة مجهولة المواصفات.