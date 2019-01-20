الرئيس الحريري التقى رؤساء وفود الامارات والسعودية وجزر القمر

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التقى رئيس الحكومة رئيس الوفد اللبناني الى القمة سعد الحريري، على هامش انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الوفد الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، الذي قال: "لقاؤنا مع الرئيس الحريري كان ممتازا، حيث ركزنا على مجالات التعاون الاقتصادي بين الإمارات والجمهورية اللبنانية، ولاسيما النظر بالاستراتيجية الخاصة في جذب الاستثمار إلى لبنان والتعاون في مجال بناء القدرات، بين ما تقدمه كل من الدولتين في هذا المجال، والاستفادة من خبرة الإمارات في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون والشراكة في المجال السياحي، فلبنان بلد مشهور بالسياحة، وكذلك الإمارات، كما في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار وبناء المناطق المتخصصة للصناعات المتخصصة، سواء في الإمارات أو لبنان".

وأضاف: "كذلك حاولنا أن نصل إلى بداية مسار في مجال الاستفادة من تطوير البنية التحتية اللوجستية، من موانئ ومطارات وخدمات الشحن بشكل عام، وكيف يساهم ذلك ويدعم التجارة البينية بين البلدين بشكل خاص، وعلى مستوى المنطقة العربية ككل بشكل عام".

رئيس الوفد السعودي

كما التقى الرئيس الحريري رئيس الوفد السعودي وزير المال السعودي محمد بن عبد الله الجدعان الذي رد على سؤال بعد اللقاء عن موقف السعودية من القمة وعما اذا كانت تدعم مبادرة الرئيس عون بانشاء بنك عربي، فأجاب: ان السعودية سعيدة جداً بوجودها في بيروت، عاصمة الحضارة العربية وستدعم كل ما فيه مصلحة الدول العربية.

سئل: وزير خارجية البحرين أوضح انه لم يحن الوقت بعد لعودة سوريا الى الجامعة العربية، فما هو موقفكم؟

أجاب: القمة تنموية واقتصادية ولا علاقة لها بالسياسة، وسيظل الشعب السوري العزيز من أهلنا واخواننا، وستستمر السعودية في دعمه بكل ما اوتيت من قوة.



جزر القمر

كذلك التقى الرئيس الحريري رئيس وفد جزر القمر إلى المؤتمر وزير الخارجية محمد سويف الأمين، وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين.