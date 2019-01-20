الرئيس عون التقى رئيسي الوفدين الجزائري والسوداني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ختام اعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الوفد الجزائري رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، وجرى عرض لما اسفرت عنه اعمال القمة والنقاشات التي سادتها في الجلسات المغلقة.

بعد اللقاء، اعلن الرئيس بن صالح انه قدّم لرئيس الجمهورية التهنئة على نجاح القمة بمن حضر فيها، وما اسفرت عنه من توصيات في المستوى الذي كان منتظراً منها. وأضاف: "ابلغنا فخامة الرئيس عون تحيات فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورغبتنا في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة."

نائب الرئيس السوداني

ثم استقبل الرئيس عون رئيس الوفد السوداني النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق الأول الركن بكري حسن صالح الذي هنّأ رئيس الجمهورية على نجاح القمة وعلى التوافق العربي الذي حصل في مواضيع مهمة على صعيد التنمية والاقتصاد العربيين.