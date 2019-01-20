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ثبّت لبنان موقعَه في قلب العالم العربي باستضافته القمة الاقتصادية التنموية، واعطى رسالةً للخارج بأنه دولةٌ نابضة ومبادرة، وقادرة على لعب دورِها كاملاً. وجاء الحضور العربي المتنوّع، والذي تميّز بحضور أمير قطر شخصياً، ليشكّل جواً داعماً قد يُترجَم لاحقاً بخطوات عملية تجاه لبنان من جهة، وبدايةْ عودةْ كل الدول العربية الى لبنان من جهة ثانية.

وبحسب المعلومات المستمدَة من نقاشات القمة وما بعدَها، فإن مبادرة الرئيس ميشال عون بتأسيس مصرف عربي لاعادة الاعمار في بعض دول المنطقة، لن تَقتصر على مجرّد الخُطاب، بل ستُتَرجم في الأشهر القليلة المقبلة من خلال وضعِ آليةٍ تنفيذيةٍ لها.

وفي ظل الحديث عن اعادة الاعمار، ينطلق لبنان من خلال المبادرة الرئاسية ليلعب دوراً قيادياً في المرحلة المقبلة على هذا الصعيد، لاسيما أن ما مِن دولة عربية ضد اعادة الاعمار، إنما لهذه الدول وجهات نظر مختلفة من مقاربة الحلّ السياسي.

يضاف الى ذلك، أن لبنان نجح ديبوماسياً وسياسياً أيضاً، بصياغة بيانٍ خاص يتعلّق بالنازحين السوريين، يتوافق مع المصلحة الوطنية اللبنانية ويتلاءم مع الاجماع العربي. وجاء البيان ليشكّل الرد الأفضل على الوزيرين معين المرعبي ونهاد المشنوق، اذ ظهّر أن موقفهما بالأمس كان فردياً، في مقابل موقف لبنان كلّه، والجامعة العربية بأجمعها.

واذا كانت قمة بيروت قد خرجت بهذه الأجواء والقرارات، فإن اعلان بيروت سيُدمَج مع ما ستبحثه قمة تونس بعد شهرين، ما يعني أن القمة المرتقبة في آذار المقبل، ستتبنى مُقررات القمة التي عُقدت في لبنان، مع ما لذلك من أهمية.