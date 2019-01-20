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الرئيس عون اختتم اعمال القمة التنموية :الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة في بيروت. رئيس الجمهورية: مقررات القمة تعزز العمل العربي المشترك وهي خطوة لتأمين اقتصاد عربي متكامل

20
JANUARY
2019
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الرئيس عون: لبنان سيسهر على تنفيذ مقررات القمة واستثمارها
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اختتم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم اعمال الدورة الرابعة للقمّة العربيّة التـنمـويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي انعقدت في بيروت بحضور عدد من القادة العرب وممثلي الدول العربية وضيوف.


والقى الرئيس عون في ختام اعمال القمة الكلمة التالية:" أشكركم جميعاً على كل الجهود التي بُذلت لإنجاحها، وأشكر الوفود المشاركة على آرائها ومساهماتها.


أشكر معالي الأمين العام للجامعة العربيّة وكل العاملين في الأمانة العامة، واللجنة العليا المنظّمة، والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام".


أضاف:"‏مما لا شك فيه أن المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل، نسعى جميعاً اليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا".


ولفت الرئيس عون الى ان لبنان سيتابع في خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام".

 

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