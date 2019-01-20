بالصور: الموت يخطف صاحب مطاعم لبنانية.. بحادث مفجع!

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توفي فجرا صاحب مطاعم "provincial" عصام نجيم اثر حادث صدم على اوتوستراد زوق مصبح.

وفي المعلومات الاولية، فان عصام توقف على جانب الاوتوستراد ونزل لتفقد سيارته الا أن سيارة صدمته ما أدى الى وفاته.

وكانت أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان بأن عناصرها نقلوا جثة رجل الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل قضى اثر تعرضه لحادث صدم وقع بمحاذاة الاوتوستراد في زوق مصبح - كسروان.

ولفت البيان الى أنه تم نقل الجثة بعد حضور القوى الامنية المعنية واستكمالها الاجراءات القانونية اللازمة.