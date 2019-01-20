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باسيل : بيان بيروت انتصار للبنان وكل الدول المضيفة للنازحين

20
JANUARY
2019
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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نجاح القمة التنموية العربية الاقتصادية الإجتماعية دون وقوع أي حادثة أو إشكالية، متوجهاً بالشكر إلى الإمانة العامة على كل ما قامت به، وإلى الأجهزة اللبنانية بكافة أدواتها التي حققت النجاح، وإلى كل الوفود التي شاركت دون أي إستثناء.

وخص باسيل بالشكر الرئيس الموريتاني وأيضاً أمير قطر تميم بن حمد، مشيراً إلى أن الأخير كسر الحصار على قطر في بادرة لكسر الحصار عن القمة، مؤكداُ أن كل الدول والوفود ساهمت بنجاح القمة.

من ناحية أخرى، كشف باسيل عن أنه لمس تجاوباً مع فكرة عودة سوريا إلى الحضن العربي، مشيراً إلى أن البيان الصادر في ما يتعلق بأزمة النازحين مهم جداً، وهو أمن المصلحة اللبنانية ومصلحة كل دولة مضيفة بتوافق كل الدول المشاركة.

وأكد باسيل أن البيان الصادر إنتصار للبنان والدول المضيفة، وهو لفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة.

على صعيد متصل، أكد باسيل أن "لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي".
اما فيما يتعلق باعتراض بعض الجهات اللبنانية على الحضور الليبي إلى القمة فأجاب؛ باسيل: الإمام موسى الصدر ليس إمام المسلمين الشيعة فقط في لبنان بل هو نموذج للعيش المشترك واللبنانيون حريصون على تشجيع القيادة الليبية للقيام بواجباتها.

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