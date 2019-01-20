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درغام: لا يمكن فصل القمة العربية الاقتصادية عن أزمة النزوح

20
JANUARY
2019
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إسغرب نائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام في بيان له إصرار الوزير معين المرعبي على التغريد منفردا خارج السرب، وكأنه يريد المعارضة فقط لأجل المعارضة لا لشيء آخر.
وتساءل درغام: كيف يمكن فصل القمة العربية الاقتصادية التي تنعقد في بيروت، عن أزمة النازحيين السوريين؟ وكيف يمكن تحييد أزمة النزوح عن واقعنا الحالي؟ ومن يتحمل مليارات الدولارات التي تكبدها لبنان بسبب أزمة النازحيين؟
وأضاف: إن مواجهة الواقع الحالي يبدأ بالاعتراف بالأزمة والكف عن اتباع سياسة طم الرؤوس في الرمال، والعمل سريعا على توفير شروط ملائمة لعودة آمنة للنازحيين الى بلدهم.
وتابع درغام: "إن كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هو تطبيق لسياسة وقرارات مجلس الوزراء، وأقل الايمان هو دعوة المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، من دون ربط ذلك بالحل السياسي".
وختم: إن فخامة رئيس الجمهورية اطلق في كلمته اليوم المبادرات لقيادة البلد الى بر الأمان، وإنتشاله من واقع التعثر الداخلي والتبعثر الذي يعيشه الوطن العربي".

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