مصادر لبنانية مطلعة: اقتراح الرئيس عون انشاء مصرف للتمويل مسألة بغاية الأهمية وانطلاق ألية العمل بهذا المصرف ستتم خلال ٣ اشهر

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أكدت مصادر لبنانية مطلعة أن اقتراح فخامة الرئيس انشاء مصرف للتمويل عربي مسألة بغاية الأهمية وان الإقتراح حصل بعد التشاور مع الدول العربية المشاركة في القمة على التوافق علما أن المصادر كشفت أن انطلاق ألية العمل بهذا المصرف ستتم خلال ٣ اشهر ويهدف لتمويل إعادة الإعمار في مختلف الدول العربية.

أما بالنسبة لملف النزوح السوري فكشفت المصادر أن لبنان تقدم بصيغة ستستحوذ على موافقة الدول العربية المشاركة في القمة وتأمين مصلحة لبنان.

بهذه المبادرة (انشاء مصرف عربي) يكون لبنان في موقع القيادي لإعادة الإعمار والازدهار في المنطقة وهذا ما ينسجم مع عنوان القمة لأن المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس هي مبادرة إنماء واعمار وهذا أمر مهم.