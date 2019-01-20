الرئيس عون وصل الى مقر انعقاد القمة التنموية في الواجهة البحرية لبيروت وبدأ باستقبال الوفود المشاركة

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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مقر انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية في الواجهة البحرية لبيروت عند العاشرة من صباح اليوم، حيث بدأ باستقبال القادة والوفود العربية المشاركة في اعمال القمة بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

ويبدأ برنامج عمل مؤتمر القمة حوالي العاشرة والنصف بالتقاط الصورة التذكارية الرسمية للقادة والوفود المشاركة، تبدأ بعدها الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس الجمهورية العماد عون افتتاح اعمال القمة، تليه كلمة لوزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس الدورة الحالية للقمة، ثم كلمة للرئيس عون رئيس الدورة الرابعة ، تليها كلمة لامين عام الجامعة العربية، على أن تعقد بعدها جلسة العمل الاولى تتخللها عدة مداخلات وكلمات للمشاركين.

وبعد انتهاء جلسة العمل الاولى، يقيم رئيس الجمهورية العماد عون مأدبة غداء على شرف المشاركين في القمة ورؤساء الوفود والضيوف، تستأنف بعدها جلسة العمل الثانية وتكون علنية تتضمن كلمات للمشاركين ولممثلي المنتديات، ثم تعقد جلسة عمل ثالثة مغلقة يتم خلالها مناقشة جدول الاعمال واعتماد مشاريع القرارات واعلان بيروت.

ومساء، تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر يلقي خلالها كلمة رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس الدورة الخامسة للقمة، ثم تختتم القمة بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وكان رؤساء الوفود المشاركة وعدد كبير من الضيوف والشخصيات السياسية والدبلوماسية والروحية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية بدأوا منذ الصباح بالتوافد الى الواجهة البحرية لبيروت، بحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.