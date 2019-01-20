الرئيس عون استقبل امير قطر مترئساً وفد بلاده الى قمة بيروت التنموية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مطار رفيق الحريري الدولي التاسعة والربع من صباح اليوم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي يرأس وفد بلاده الى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة، وذلك بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، سفير لبنان لدى قطر حسن نجم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط.

بعد مصافحة الرئيس عون للأمير الضيف على ارض المطار، انتقل رئيس الجمهورية والشيخ تميم بين صفين من الرماحة الى البهو الداخلي حيث اقيمت مراسم التشريفات الرسمية وتم عزف النشيدين القطري واللبناني قبل ان يصافح الرئيس عون أعضاء الوفد القطري الذي ضم عدد من كبار المسؤولين وسفير قطر لدى لبنان محمد بن حسن جابر الجابر ، والشيخ تميم اعضاء الوفد اللبناني.

ثم توجه رئيس الجمهورية والشيخ تميم الى قاعة كبار الزوار في المطار لاستراحة قصيرة بحضور اعضاء الوفدين اللبناني والقطري قبل ان ينتقلا والوفدين اللبناني والقطري الى مقر انعقاد قمة بيروت التنموية في الواجهة البحرية "أرينا" Arena Sea side.