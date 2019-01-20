عناوين الصحف ليوم الأحد 20 كانون الثاني 2019

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الأنباء: ملف النازحين موضع انقسام.. ودعوة باسيل لاحتضان سورية تثير خلافات داخلية

لبنان يستضيف القمة الاقتصادية اليوم.. وأمير قطر مفاجأة الحضور



الشرق الأوسط: «إعلان بيروت» يحذِّر من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية

يُعرض اليوم على القمة الاقتصادية لمناقشته وإقراره

النهار: مي منسى فراشة "النهار" والأدب وشغف الحياة... صدمة الرحيل



الحياة: مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا بدعم من البنك الدولي وكندا اختتم أعماله... بإعلان بيان بيروت

الحريري يؤكد دور المرأة في رسم المستقبل: لتعزيز مشاركتها في سوق العمل والمسؤولية