عناوين الصحف ليوم الأحد 20 كانون الثاني 2019

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الأنباء: ملف النازحين موضع انقسام.. ودعوة باسيل لاحتضان سورية تثير خلافات داخلية
لبنان يستضيف القمة الاقتصادية اليوم.. وأمير قطر مفاجأة الحضور
الشرق الأوسط: «إعلان بيروت» يحذِّر من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية
يُعرض اليوم على القمة الاقتصادية لمناقشته وإقراره
النهار: مي منسى فراشة "النهار" والأدب وشغف الحياة... صدمة الرحيل
الحياة: مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا بدعم من البنك الدولي وكندا اختتم أعماله... بإعلان بيان بيروت
الحريري يؤكد دور المرأة في رسم المستقبل: لتعزيز مشاركتها في سوق العمل والمسؤولية