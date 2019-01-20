أبو الغيط: البعض وصف ما يحدث في الامة بأنه «ربيع» لكن هذا الربيع كان مدمرا

A + A -

رأى الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط ان البعض وصف ما يحدث في الامة بأنه «ربيع» لكن هذا الربيع كان مدمرا، مشيرا في كلمة له بمؤتمر «تمكين المرأة اقتصاديا» في السراي الحكومي ان جدول اعمال القمة العربية الاقتصادية يتضمن عددا من البنود المتعلقة بتمكين المرأة.

وقال: من يتابع بدقة ما نقوم به سواء الدراسات الخاصة بالمرأة أو التقصي والبحث ومتابعة امداد الدول الاعضاء والجامعات والمعاهد والبحوث وكل المنابر الموجودة في الجامعة العربية يندهش لهذا الحجم من العمل الذي يتم، انه حقيقة لجهد كبير جدا يقوم به سواء القطاع الاجتماعي في الجامعة او بقية المجالس الوزارية او المنظمات الفنية.

واضاف: ان الجامعة تعمل بشكل مستمر وبالتعاون مع الدول الاعضاء من اجل تطوير السياسة التي تعامل المرأة وقضاياها في المنطقة العربية.

واشار الى التحديات التي تواجهها المرأة العربية وابرزها بعض الموروثات ونقص التعليم والنزاعات المسلحة.