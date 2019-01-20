الامم المتحدة تعلن موقفها من اللجنة الدستورية في سوريا

A + A -

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش أن اي حل سياسي للأزمة السورية يجب أن يكون مقبولا لدى جميع فئات الشعب السوري، معربا عن أمله في أن يبدأ عمل اللجنة الدستورية السورية في أسرع وقت ممكن.





وقال غوتيرش:"ليس هناك حل للمشكلة السورية من دون حل سياسي مقبول من كل الشعب السوري وللأمم المتحدة دور رئيسي فيه".

وأكد أمين العام الأمم المتحدة:"لايوجد اطار زمني لاطلاق اللجنة الدستورية في سوريا، لكن العمل يحتاج الی القيام به في اسرع وقت ممكن".

وتابع غوتيرش:"ان اطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتصدر مناقشات المبعوث الاممي الجديد الی سوريا غير بيدرسن خلال زيارته لموسكو".