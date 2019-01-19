اعلان هام الى الاعلاميين الراغبين بتغطية وقائع افتتاح القمة العربية

A + A -

اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

عاجل جداً

الى الاعلاميين الراغبين بتغطية وقائع افتتاح القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

-------------------------------- -----

صدر عن اللجنة الاعلامية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية البيان الآتي:

يطلب الى الاعلاميين الراغبين في تغطية وقائع افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الواجهة البحرية لمدينة بيروت غدا" الاحد في 20 كانون الثاني 2019، الحضور الى مقر المركز الاعلامي في فندق " مونرو " ابتداء من الساعة السابعة صباحا" ليصار الى تأمين نقلهم بالحافلات الخاصة من المركز الاعلامي الى مقر القمة واعادتهم فور انتهائها .

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالمركز الاعلامي في فندق " مونرو " على رقم الهاتف 01/361085.