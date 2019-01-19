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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية



وصول وزير المالية السعودي للمشاركة في قمة بيروت التنموية

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وصل وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، عند الساعة التاسعة إلا ثلثا من مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للمشاركة في أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وتسليم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئاسة الدورة الحالية للقمة كون بلاده ترأست الدورة السابقة.

وكان في استقبال الوزير الجدعان في المطار الرئيس المكلف سعد الحريري، وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري.