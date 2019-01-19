رياض سلامة: سنُصدر تعميم عودة العمل بالقروض السكنية بعد أسبوعين

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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"الجديد" أن المصرف سيُصدر تعميم عودة العمل بالقروض السكنية بعد أسبوعين.



وفي كلمة له في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي - مبنى عدنان القصار، قال سلامة: "في العام 2018 النمو الاقتصادي كان بحدود 1 الى 1 ونصف بالمئة، وكنا قادرين على النمو بحدود 2 لو تألفت الحكومة". وأشار الى أن ارتفاع الفوائد سببه ارتفاع العجز في الخزينة اللبنانية وارتفاع الفوائد عالميًا.



وتابع قائلاً: "أهدافنا في العام 2019 ستكون استقرار سعر صرف الليرة ونأمل أن نطلق العملة الرقمية قبل نهاية نهاية العام 2019، ما يساعد الحركة التجارية".



وقال إن "التعميم المتعلق بالتحويلات المالية الالكترونية يحصّن لبنان قانونيًّا أكثر على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإهاب ولا علاقة له إطلاقًا بوضع الليرة اللبنانية".