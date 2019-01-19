الوزير باسيل يقيم عشاءآ تكريما على شرف ضيوفه

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عشية انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت ، كثف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اجتماعاته مع وزراء الخارجية العرب فالتقى على التوالي كلا من وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي وتناول البحث العلاقات الثنائية، وسلمه الوزير التونسي رسالة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي موجهة إلى الرئيس ميشال عون يشرح فيها أسباب تغيبه عن القمة ويآسف لحصول ذلك بسبب الإضرابات العامة في بلاده.

كما بحث الوزير باسيل موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية التي ستعقد في تونس في آذار المقبل.

وعرض الوزير باسيل مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي العلاقات الثنائية وموضوع النازحين السوريين وجرى البحث في فكرة إنشاء صندوق عربي دولي لتمويل عودة النازحين وذلك بالتنسيق مع الامم المتحدة كما تناول البحث أيضا في موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتوفير أفضل الظروف التوافقية والمناخ الإيجابي لتحقيق ذلك.

بعدها التقى الوزير باسيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح وبحث معه العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف اللبنانية الكويتية من المواضيع التي ستطرحا القمم العربية والإسلامية المقبلة،الى جانب بحث موضوع عودة سوريا إلى العربية وتوفير أفضل المناخات لتحقيق ذلك بما يخدم المصلحة العربية المشتركة.

اما بالنسبة إلى التمثيل الجزائري فنجح لبنان باتصلاته من إقناع الجزائر برفع مستوى التمثيل إلى الشخصية الثانية في الدولة الجزائرية اي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح.

هذا وأقام الوزير باسيل عشاءآ تكريما على شرف ضيوفه ولبى الدعوة كل من أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط ووزير المملكة العربية السعودية للشؤون الأفريقية، ووزراء خارجية فلسطين، العراق، الصومال، تونس الكويت، الإمارات، قطر والأردن ووزيرا الاقتصاد رائد خوري والشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي.