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اقتراح قانون لعضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر يضرب مقتضيات الوفاق الوطني

19
JANUARY
2019
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قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية عادت الى الواجهة مجددا ليس من باب اعتصام المعنيين إنما عبر اقتراح قانون تقدم به عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج. اقتراح ضرب عرض الحائط مقتضيات الوفاق الوطني أي القاعدة العريضة التي يجب الحفاظ عليها في لبنان، كما رأى البعض في توقيته خلفيات سياسية رسمت علامات استفهام.

وُضع حراس الاحراج ومساعدون قضائيون، ومحاسبون في الادارات العامة والطيران المدني عدد آخر من الناجحين في بوز المدفع، من أجل تصفية حسابات سياسية، ما دفع بعضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود بأن يغرد التالي: اقتراح قانون مريب هدفه الاساسي تمرير الإعداد المحضرة من لون طائفي معين لاغراق الإدارة و الاستيلاء عليها....خدمة طائفية ...ما يشبه ذلك ما يحصل من تفكيك للتفتيش المركزي بخلق إدارات مستقلة بقوانين ظاهرها إصلاحي باطنها خدمات تفكيك كل ما له علاقة بالمسيحيين من مراكز و ادارات.

يصف جابر اقتراحه بنوع من إيجاد حل قانوني لحل هذه المشكلة ومنع أي كان من التعسف بالقوانين، لكن بالقوانين والدستور في لبنان فاقتراحه في غير مكانه. 

إذا مرة جديدة يحاول فريق أن يأخذ فئة من اللبنانية كسلاح لمحاربة خصمه بالسياية، ألا أن الأكيد أن اصدار مرسوم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لن يبصر النور وفيه خلل لمقتضيات الوفاق الوطني.

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